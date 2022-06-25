Вяльбе о равных дистанциях у мужчин и женщин: «Надеюсь, благоразумие все-таки будет, и люди вернутся к тому, что есть. Слабых мужчин видят, что ли?»

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе раскритиковала решение Международной федерации лыжных видов (FIS) уравнять дистанции в женских и мужских гонках.

«Сейчас у нас новшество по дистанциям, которые объединили у мужчин и женщин, с чем мы категорически вообще не согласны. Знаю, что из ряда ведущих стран спортсмены не согласны, но тем не менее большинством голосов, скажем так, все-таки было принято [решение].

Пока это тестовый год. Чемпионат мира пройдет в том же формате, как и был ранее. Олимпийские игры тоже пройдут в тех же форматах, что и были раньше. Поэтому менять какой-то сейчас формат и тренировочный процесс точно не надо. Но я надеюсь, что благоразумие людей все-таки будет и люди вернутся к тому, что есть.

Все-таки женщинам все прибавили, мужчинам все убавили. Не знаю почему – слабых мужчин видят, что ли? Или что? Вообще, ситуация на самом деле очень-очень странная. И я сильно сомневаюсь, что женщинам понравится бегать 50 км вместо 30 каждый раз.

Это все-таки уже достаточно серьезная дистанция, и для женщин нужен более длительный период для восстановления. Просто будет очень мало участниц», – сказала Вяльбе.

🤷‍♂️Неожиданная реформа – в лыжах теперь равные дистанции: женщинам удлинили гонки (до 50 км!), а мужчинам сократили. Почти все против