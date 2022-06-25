Вяльбе о равных дистанциях у мужчин и женщин: «Надеюсь, благоразумие все-таки будет, и люди вернутся к тому, что есть. Слабых мужчин видят, что ли?»

Теги лыжные гонки ФЛГР FIS Елена Вяльбе Лыжи

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе раскритиковала решение Международной федерации лыжных видов (FIS) уравнять дистанции в женских и мужских гонках.

«Сейчас у нас новшество по дистанциям, которые объединили у мужчин и женщин, с чем мы категорически вообще не согласны. Знаю, что из ряда ведущих стран спортсмены не согласны, но тем не менее большинством голосов, скажем так, все-таки было принято [решение].

Пока это тестовый год. Чемпионат мира пройдет в том же формате, как и был ранее. Олимпийские игры тоже пройдут в тех же форматах, что и были раньше. Поэтому менять какой-то сейчас формат и тренировочный процесс точно не надо. Но я надеюсь, что благоразумие людей все-таки будет и люди вернутся к тому, что есть. 

Все-таки женщинам все прибавили, мужчинам все убавили. Не знаю почему – слабых мужчин видят, что ли? Или что? Вообще, ситуация на самом деле очень-очень странная. И я сильно сомневаюсь, что женщинам понравится бегать 50 км вместо 30 каждый раз.

Это все-таки уже достаточно серьезная дистанция, и для женщин нужен более длительный период для восстановления. Просто будет очень мало участниц», – сказала Вяльбе.

🤷‍♂️Неожиданная реформа – в лыжах теперь равные дистанции: женщинам удлинили гонки (до 50 км!), а мужчинам сократили. Почти все против

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные