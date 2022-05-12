Егор Сорин: «Устюгов присоединится к моей группе со второго сбора. Все идет по плану»

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин заявил, что Сергей Устюгов присоединится к его группе на втором сборе команды.

Ранее стало известно, что Устюгов пропустит первый сбор, который пройдет в Архызе в рамках подготовки к новому сезону.

«Изначально так и планировалось, что Сергей пропустит первый подготовительный сбор. Первоначально была информация, что он подготовительный сезон начнет самостоятельно.

Когда Сергей присоединится к группе? Со второго сбора. Все идет по плану», – отметил Сорин.