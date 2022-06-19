Бородавко об отстранении российских лыжников от Worldloppet: «Наказывают ни в чем не виновных спортсменов»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) Юрий Бородавко Лыжи

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко считает несправедливым отстранение россиян от участия в марафонской серии Worldloppet.

«Решение ожидаемое. Все это мы уже проговаривали не раз, когда нас отстраняли от других соревнований. Они давно выразили свою позицию и принимают соответствующие решения. Сейчас это коснулось марафонцев.

Приходится просто сожалеть, что они путают одно с другим и идут на такие шаги – наказывают ни в чем не виновных спортсменов», – сказал Бородавко.

Российские лыжники отстранены от участия в марафонской серии Worldloppet. Деминский марафон исключен из списка стартов

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные