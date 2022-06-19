Бородавко об отстранении российских лыжников от Worldloppet: «Наказывают ни в чем не виновных спортсменов»

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко считает несправедливым отстранение россиян от участия в марафонской серии Worldloppet.
«Решение ожидаемое. Все это мы уже проговаривали не раз, когда нас отстраняли от других соревнований. Они давно выразили свою позицию и принимают соответствующие решения. Сейчас это коснулось марафонцев.
Приходится просто сожалеть, что они путают одно с другим и идут на такие шаги – наказывают ни в чем не виновных спортсменов», – сказал Бородавко.
Российские лыжники отстранены от участия в марафонской серии Worldloppet. Деминский марафон исключен из списка стартов