Лыжероллеры. Totenrullen. Таугбель и Астрид Ойре Шлинн победили в гонке на 60 км, Клэбо – 8-й

Норвежец Ховард Сулос Таугбель выиграл лыжероллерную гонку Totenrullen на 60 км в рамках фестиваля Toten в Рауфоссе.
Лыжероллеры
Totenrullen
Рауфосс, Норвегия
60 км, классический стиль
Мужчины
1. Ховард Сулос Таугбель (Норвегия) – 2:24.25,0
2. Эмиль Перссон (Швеция) – 4,0
3. Йоханнес Эклеф (Швеция) – 5,0
4. Мартин Левстрем Ниенге (Норвегия) – 7,0…
8. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 58,0…
16. Петтер Нортуг (Норвегия) – 7.37,0
Женщины
1. Астрид Ойре Шлинн (Норвегия) – 2:32.57,0
2. Элена Рисе Юнсен (Норвегия) – 8,38
3. Барбро Сэта (Норвегия) – 10,27