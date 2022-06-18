Лыжероллеры. Totenrullen. Таугбель и Астрид Ойре Шлинн победили в гонке на 60 км, Клэбо – 8-й

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Норвежец Ховард Сулос Таугбель выиграл лыжероллерную гонку Totenrullen на 60 км в рамках фестиваля Toten в Рауфоссе.

Лыжероллеры

Totenrullen

Рауфосс, Норвегия 

60 км, классический стиль

Мужчины

1. Ховард Сулос Таугбель (Норвегия) – 2:24.25,0

2. Эмиль Перссон (Швеция) – 4,0

3. Йоханнес Эклеф (Швеция) – 5,0

4. Мартин Левстрем Ниенге (Норвегия) – 7,0…

8. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 58,0…

16. Петтер Нортуг (Норвегия) – 7.37,0

Женщины

1. Астрид Ойре Шлинн (Норвегия) – 2:32.57,0

2. Элена Рисе Юнсен (Норвегия) – 8,38

3. Барбро Сэта (Норвегия) – 10,27

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