Эвен Нортуг: «Для лыжных гонок было бы лучше, если бы Россия участвовала. Нам нужна конкуренция с российскими лыжниками, чтобы спорт был интересным»

Норвежский лыжник Эвен Нортуг отреагировал на высказывания в российской прессе по поводу его слов об отстранении россиян от международных соревнований.

«Для лыжных гонок печально, если Россия не участвует в соревнованиях. Но я не хочу видеть ни российский флаг, ни костюмы российских лыжников», – сказал ранее Нортуг в интервью VG.

«Я знаю, что у россиян своя точка зрения, и мне на самом деле все равно, что они думают по этому поводу. По крайней мере, это не имеет никакого отношения к соревнованиям.

Я знаю, что для лыжных гонок было бы лучше, если бы в них участвовала Россия. Нам нужна конкуренция с российскими лыжниками, чтобы спорт был интересным», – сказал Нортуг.

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