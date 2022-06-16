Клэбо о победе на турнире в Хамаре: «Последний раз я бегал спринт зимой в Лахти. Было здорово вернуться и победить»

Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо прокомментировал свою победу на соревнованиях Kirkebakken Grand Prix в Хамаре.

15 июня Клэбо выиграл спринт свободным стилем на лыжероллерах.

«Я набрал скорость на единственном подъеме трассы и в той ситуации должен был сделать все возможное.

Прошло некоторое время с тех пор, как я бегал спринт в последний раз. Вероятно, это было зимой в Лахти, так что прошло уже несколько месяцев.

Было здорово вернуться и победить здесь, особенно при таком количестве зрителей. В основном это была шоу-гонка, но всегда приятно финишировать первым», – сказал Клэбо.

Лыжероллеры. Kirkebakken GP. Клэбо и Лотта Венг одержали победы, Фалла – 3-я