Линдси Вонн войдет в делегацию по продвижению заявки Солт-Лейк-Сити на проведение Олимпиады-2030

Олимпийская чемпионка по горнолыжному спорту Линдси Вонн войдет в делегацию по продвижению заявки Солт-Лейк-Сити на проведение зимней Олимпиады 2030 года.

Американский город уже проводил Игры в 2002 году. Ожидается, что в конце июня Вонн выступит на заседании Международного олимпийского комитета (МОК) в Лозанне, где поддержит кандидатуру Солт-Лейк-Сити.

Также известно, что в декабре МОК планирует сократить список кандидатов на проведение Олимпиады. Ранее сообщалось, что подать заявки планируют Япония, Канада и Испания.