Александр Грушин: «Мы тредбан устанавливали год. Купили, растаможили, завезли, а помещения специализированного не было. Работа превратилась в огромную эпопею»

Генеральный директор Инновационного центра Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Грушин рассказал о тредбане, купленном для подготовки лыжников и биатлонистов.

«Мы тредбан устанавливали год. Почему так долго? Купили, растаможили, завезли, а помещения специализированного не было. Из-за этого вся работа превратилась в огромную эпопею. Пришлось сначала в ОКР ремонт сделать. Но теперь установили и запустили, все нормально.

Наш тредбан – единственный в мире, установленный в кабине с гипоксической средой, где можно имитировать различные условия, регулируя уровень содержания кислорода. Мы отработали все наборы тестов – шведские, финские, австрийские, немецкие, норвежские. Мы можем работать по любым из них, но совместно с тренерами сборных команд разработали и свой», – рассказал Грушин.

«Везде обсуждается тема приобретения тредбана по просьбе Большунова. Однако это не совсем объективная картина. ОКР задолго до появления в медиа этой информации пытался приобрести тредбан для нас. Большунов – талантливейший парень, но не продукт правильно выстроенной системы. Он выиграл практически все.

Саша относительно недавно говорил, что если бы у него была возможность чаще использовать тредбан в работе, то его результаты стали бы еще выше. Может быть, но давайте разберемся с данной ситуацией. Сколько дней спортсмен находится на сборах и соревнованиях? Примерно 300. Потом приехал домой, а там наваливаются домашние дела, каким бы профессионалом ты ни был.

Может быть, Саша за 5-6 дней пребывания дома проведет две, максимум три тренировки на тредбане. А может, даже и нет. Только этот фактор вызывает сомнения в эффективности такой покупки. Но раз он куплен, давайте дальше. Можно ли совершенствовать на тредбане технику? Если пытаться этим заниматься, то скорость передвижения нужно использовать близкую к соревновательной.

Но целесообразно ли проводить подобные высокоинтенсивные тренировки после нагрузок на сборах, когда идет разгрузочная фаза? Кроме того, вокруг тредбана должен быть обслуживающий персонал: менять скорость, углы, включить его, наконец. Как будет вестись съемка, проводиться аналитика?

Однако если даже представить, что Саша как-то решит все эти вопросы, то представим ситуацию, что он закончит со спортом. Рано или поздно, но это произойдет. А тредбан куда девать? Так что эффективность использования тредбана в домашних условиях у меня вызывает сомнения», – добавил гендиректор Инновационного центра ОКР.

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