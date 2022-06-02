Сорина о тренировках в Архызе: «Операция сильно сказывается, поэтому будем потихонечку втягиваться. Хотя мне уже хочется полностью с палкой кататься»

Российская лыжница рассказала о восстановлении после операции на руке, сделанной в марте.

Сейчас группа проводит сбор в Архызе.

«Пока непривычно, потому что сегодня первый раз палку взяли. Сил, конечно, мало, но, я думаю, скоро все восстановится.

Сначала я вышла, на эйфории пошло, легко было, ничего не беспокоило. Потом где-то через полчаса все равно стало беспокоить плечо, все-таки два месяца перерыва я вообще ничего не делала рукой. Операция сильно сказывается, поэтому будем потихонечку втягиваться. Хотя мне уже хочется полностью за тренировку с палкой кататься, но, наверное, пока это не стоит делать.

Конечно, при большом желании я смогу заехать на руках, но что будет после этой тренировки, я не знаю. Я сейчас делаю каждый день упражнения на руку, и иногда бывает такое, что у меня ночью очень сильно болит плечо, и я даже перевернуться не могу», – сказала Татьяна.

«У нее возникли некоторые проблемы с бицепсом – на данный момент он функционирует максимум на 10 процентов. Думаю, месяца через 2-3 он сможет полностью восстановиться.

Определяем задание по состоянию – может она или не может кататься долго или, нужно, допустим, разбавить тренировку кроссом.

Когда начинаем какой-то комплекс делать, стараемся плотнее общаться со специалистами в данной сфере, чтобы реабилитация проходила правильно, По-хорошему, конечно, реабилитация должна происходить в клинике под присмотром специалистов, но в нашем случае это практически невозможно», – отметил Егор.