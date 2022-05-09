Егор Сорин о жене: «Когда два таких упрямых человека встречаются – бывает сложно. Мне говорили, что это практически невозможно»

Тренер сборной России по лыжным гонкам и его супруга олимпийская чемпионка рассказали об отношениях во время тренировок.

«Ну это очень тяжело, скажу сразу. Потому что работа и личные отношения... Я очень долго не могла не смешивать это. Постоянно думала: почему он со мной так разговаривает? Так не должно быть! А потом поняла: тренер должен быть тренером, а муж – мужем», – сказала Сорина.

«Когда два таких упрямых человека встречаются – конечно же, бывает сложно. Мне говорили, что это практически невозможно. Это говорили люди с опытом, достаточно авторитетные для меня. И сейчас я понимаю, что они были отчасти правы», – отметил Сорин.