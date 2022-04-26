Егор Сорин: «Татьяна Сорина проходит активную фазу реабилитации после операции. Пытались организовать ее в условиях карантина, но это оказалось невозможным»

Тренер сборной России по лыжным гонкам прокомментировал отсутствие олимпийской чемпионки на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«Татьяна проходит активную фазу реабилитации после операции на ежедневной основе.

Пытались организовать реабилитацию в условиях карантина, но это оказалось невозможным, так как пришлось бы вместе сажать медицинский персонал и оснащать место, где проходил карантин необходимой физиоаппаратурой», – сказал Сорин.

«Лечил зубы». Почему на встрече с Путиным не было Щербаковой, Большунова и других