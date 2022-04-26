Егор Сорин: «Татьяна Сорина проходит активную фазу реабилитации после операции. Пытались организовать ее в условиях карантина, но это оказалось невозможным»

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Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин прокомментировал отсутствие олимпийской чемпионки Татьяны Сориной на встрече с президентом России Владимиром Путиным. 

«Татьяна проходит активную фазу реабилитации после операции на ежедневной основе.

Пытались организовать реабилитацию в условиях карантина, но это оказалось невозможным, так как пришлось бы вместе сажать медицинский персонал и оснащать место, где проходил карантин необходимой физиоаппаратурой», – сказал Сорин. 

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