Бородавко о том, что Вяльбе не переизбрали в совет FIS: «Ее оппонентам важно быть в тренде, когда политики наперегонки хают Россию и все российское. Это недалекие люди»

Тренер сборной России по лыжным гонкам высказался о том, что не переизбрали в совет Международной федерации лыжных видов спорта (FIS).

– Это вызывает сожаление. Жаль не только, что у нас не осталось представителя в совете FIS, а жаль этих политизированных людей, зависимых от внешних решений. Те, кто принял это решение, не имеют своего мнения.

Мы наблюдаем последние изменения в FIS, в лыжных гонках, все эти решения вгоняют лыжные гонки в тупик. И как вершина этого айсберга последних решений – не переизбрание Вяльбе в совет FIS. Вяльбе не стеснялась говорить открыто, в глаза и отстаивать определенную позицию. Кому-то в FIS это очень не нравилось.

– В FIS убрали неудобного им человека?

– Да. Еще до избрания Вяльбе в совет FIS многие ее оппоненты высказывали сожаление, что она будет в совете. Теперь на их улице праздник, они торжествуют из-за того, что не будут встречать сопротивления и лишних вопросов при принятии своих инициатив.

Этим людям, видимо, важно просто быть в тренде, когда политики наперегонки хают Россию и все российское. Это недалекие люди. Очень жаль, что такие люди имеют влияние и принимают решения в , – сказал Бородавко.