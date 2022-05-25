Юрий Бородавко: «Отсутствие международных стартов для нас потеря. Надеюсь, разум возобладает, и FIS примет правильное решение»

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался о ситуации с отстранением российских спортсменов.

«Тренировки у спортсменов уже начались. Все тренируются в разных местах. Сезон начался, все идет своим чередом. Сегодня-завтра проходит совещание FIS в Италии. Будем ждать положительного результата по итогам этих собраний», – сказал Бородавко.

«Конечно, отсутствие международных стартов для нас потеря. Если примут решение об отстранении, у нас есть внутренний календарь. Но надеюсь, что разум возобладает, и международная федерация примет правильное решение», – отметил тренер.

«Есть риск, что мы не увидим россиян на стартах долгое время. Мы не можем соревноваться, будто ничего не произошло». Глава комитета FIS по лыжным гонкам об отстранении России