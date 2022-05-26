FIS проголосовала за включение четырех новых дисциплин в программу Олимпиады-2026

Конгресс Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) одобрил включение четырех новых дисциплин в программу Олимпиады-2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

Члены FIS проголосовали за включение в программу Игр-2026 парного могула, смешанных командных соревнований по ски-кроссу, смешанного командного параллельного слалома (сноуборд) и женского лыжного двоеборья.

Для включения в олимпийскую программу предложенные дисциплины должны быть одобрены Международным олимпийским комитетом (МОК).

в Италии пройдет с 6 по 22 февраля 2026 года.