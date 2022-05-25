Халварссон не подписал соглашение со сборной Швеции: «Одно дело, если бы нам хорошо платили в сборной и можно было бы жить на эту зарплату. Но это невозможно»

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Шведский лыжник Калле Халварссон рассказал о проблемах с зарплатой в национальной сборной.

«Одно дело, если бы нам невероятно хорошо платили в сборной и можно было бы жить на эту зарплату. Но сейчас это невозможно.

Если вы будете обходиться только деньгами, полученными от сборной, то жизнь станет крайне своеобразной. Поэтому нужно иметь личных спонсоров», – сказал 33-летний спортсмен.

На данный момент несколько лыжников сборной Швеции отказываются подписывать соглашение с национальной федерацией из-за финансовых причин.

«Есть вещи, которые мы хотели бы изменить и которые мы не считаем правильными в нашем соглашении. И некоторые перемены уже случились. Не все может пойти так, как мы хотим, но мы можем достичь золотой середины», – добавил Халварссон.

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