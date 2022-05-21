Юнна Сундлинг: «4-е место в марафоне на Олимпиаде ценю так же высоко, как золото в спринте. Было приятно наконец-то сделать шаг вперед в дистанционных гонках»

Олимпийская чемпионка в лыжном спринте прокомментировала свои успехи во второй половине сезона.

Шведка попала на подиум в 6 из 8 личных гонок в феврале и марте. Она также была 4-й в марафоне на в Пекине.

– Это кажется немного нереальным. Требуется время, чтобы все осознать. Причина, почему я добилась успеха, заключалась в том, что я верила в то, что делала.

Должна сказать, что четвертое место в марафоне на Олимпиаде я ценю так же высоко, как золото в спринте. Было так приятно наконец-то сделать большой шаг вперед, который я всегда хотела сделать в дистанционных гонках.

– Означает ли это, что в предстоящем сезоне ты будешь уделять дистанционным гонкам столько же внимания, сколько спринту?

– Дело в том, что прошлый сезон был первым, когда я полностью сосредоточилась на спринтерских тренировках. Причина заключалась в том, что я поняла, что мой самый большой шанс на Олимпиаде – это спринт. Подход спринтера очень похож на подход лыжника-дистанционщика.

В предстоящем сезоне я впервые сделаю копипаст подготовки. Мы провели оценку того, что было хорошо и что можно изменить, и в итоге пришли почти к тому же самому. Я уверена в том, что мы сделали.

Тот факт, что ожидания извне высоки, – это не то, о чем я думаю. Я хорошо умею ограждаться от того, что думают и ожидают другие. Мне достаточно самой себя, – сказала Сундлинг.