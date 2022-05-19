«Вяльбе – молодец, с характером и знает свое дело. Я бы проголосовал за нее вслепую руками и ногами». Тихонов о выборах главы ФЛГР

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Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов оценил переизбрание Елены Вяльбе на пост президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).

– Удивлены ли вы, что в биатлоне нашлись два кандидата на выборах президента, а в лыжах нет альтернативы Вяльбе?

– В биатлоне можно заранее обоих гнать поганой метлой за проделанную работу (на пост президента СБР претендуют Виктор Майгуров и Алексей Нуждов – Sports.ru). А в лыжных гонках чему удивляться? Вяльбе – прекрасный руководитель, 14-кратная чемпионка мира и профессионал.

Она же не руководила боксом, как у нас принято. В легкой атлетике у нас назначали чиновника, который жил в Самаре и легкой атлетикой не занимался. Добились того, что легкую атлетику выгнали отовсюду задолго до всех бойкотов. В этом причина и есть.  

А Вяльбе – молодец, с характером и знает свое дело. Она же не кукурузу охраняла. Является практически рекордсменкой. 14 раз стать чемпионкой мира! Наверное, это непросто. Более успешной федерации не было. Я бы проголосовал за Вяльбе вслепую руками и ногами, – сказал Тихонов.

Елену Вяльбе единогласно переизбрали на пост главы Федерации лыжных гонок России

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