Губерниев о переизбрании Вяльбе на пост главы ФЛГР: «Продолжим с ней бок о бок трудиться для популяризации лыжных гонок»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался о переизбрании Елены Вяльбе на пост президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).
Выборы проходили на безальтернативной основе.
«Поздравляю! Она молодец, заслужила, потому что вся спортивная общественность понимает, что единственный конкурент Елены Валерьевны – это я. Но поскольку я очень люблю свою работу, в этот раз Елена Валерьевна на безальтернативной основе переизбрана.
Я ее поздравляю. Мы продолжим с ней бок о бок трудиться для популяризации лыжных гонок: я в качестве комментатора, она в качестве президента Федерации. Мы давно работаем вместе, крепким нерушимым тандемом.
Вся страна смотрит мои репортажи, включая, естественно, Елену Валерьевну, поэтому это совершенно нормально. Мое сердце по-прежнему принадлежит на равных и биатлону, и лыжам.
Безальтернативность в принципе на пользу не идет, особенно если говорить о демократическом институте. Но вот видите, я конкуренцию составить не мог, остальные, видимо, не созрели для конкуренции Елене Валерьевне. Я, конечно, созрел, но мне нравится моя работа, поэтому я остаюсь спортивным комментатором. Но никогда не говори никогда», – сказал Губерниев.