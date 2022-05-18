Губерниев о переизбрании Вяльбе на пост главы ФЛГР: «Продолжим с ней бок о бок трудиться для популяризации лыжных гонок»

Комментатор «Матч ТВ» высказался о переизбрании на пост президента Федерации лыжных гонок России ( ).

Выборы проходили на безальтернативной основе.

«Поздравляю! Она молодец, заслужила, потому что вся спортивная общественность понимает, что единственный конкурент Елены Валерьевны – это я. Но поскольку я очень люблю свою работу, в этот раз Елена Валерьевна на безальтернативной основе переизбрана.

Я ее поздравляю. Мы продолжим с ней бок о бок трудиться для популяризации лыжных гонок: я в качестве комментатора, она в качестве президента Федерации. Мы давно работаем вместе, крепким нерушимым тандемом.

Вся страна смотрит мои репортажи, включая, естественно, Елену Валерьевну, поэтому это совершенно нормально. Мое сердце по-прежнему принадлежит на равных и биатлону, и лыжам.

Безальтернативность в принципе на пользу не идет, особенно если говорить о демократическом институте. Но вот видите, я конкуренцию составить не мог, остальные, видимо, не созрели для конкуренции Елене Валерьевне. Я, конечно, созрел, но мне нравится моя работа, поэтому я остаюсь спортивным комментатором. Но никогда не говори никогда», – сказал Губерниев.