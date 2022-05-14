Юлия Ступак: «Увы, сейчас не модно быть со своей жизненной позицией. Общество хочет, чтобы ты принял их позицию. У тебя лишь два варианта – черное либо белое»

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам высказалась о своей жизненной позиции.

«Увы, но сейчас не модно быть со своей жизненной позицией. Общество хочет, чтобы ты принял ИХ позицию. Иначе ты просто слабак. Так что у тебя лишь два варианта. Либо черное, либо белое. Причем для каждого оно свое.

Мир очень сильно сузил нашу способность мыслить. И предоставил только два варианта.

Мой вариант – спорт. Потому что в самый сложный период, когда казалось, что дальше – пустота, я обращалась именно к нему. И он всегда мне помогал. Спорт – это страсть! Мир! И любовь! Я так это вижу. Я так живу», – написала Ступак.