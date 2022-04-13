Егор Сорин: «Думаю, мы с Татьяной отработали лишь на 60-70 процентов от того, что могли бы. Сделали слишком много непростительных ошибок»

Тренер сборной России по лыжным гонкам оценил итоги сезона и рассказал об ошибках в работе с женой Татьяной.

– Может ли тренер испытывать хоть какое-то недовольство от сезона, в котором две его подопечные стали олимпийскими чемпионками?

– Нормальный сезон получился. Было чему радоваться, в том числе и олимпийским медалям, конечно, и другим результатам, но осталась недосказанность какая-то. Всегда хочется лучше, но необходимо трезво оценивать возможности.

Что касается спортсменок моей группы, единственный шанс побороться за золотую олимпийскую медаль у них был именно в эстафете, и я рад, что девушки реализовали его на 100 процентов. Слава богу, что это получилось. А что не получилось – оставим на будущее.

– А что именно не получилось?

– Если говорить о лидере нашей группы , то мне не удалось вывести ее на те кондиции, на которые мы бы хотели. Причины? Сентябрьский ковид, сбои в тренировках из-за больного плеча, неверные решения по выбору места сборов в определенные периоды подготовки.

Думаю, мы с ней отработали лишь на 60-70 процентов от того, что могли бы. В олимпийский сезон мы сделали слишком много непростительных ошибок. Это серьезный урок, конечно.

– Когда ей можно будет приступить к полноценной работе после операции?

– Сейчас идет пассивное восстановление, физиопроцедуры. Тренировки можно проводить только на велотренажере, а также подключать быструю ходьбу.

С начала второго месяца после операции начнется более активная лечебная физкультура. Попробуем найти какие-то дополнительные варианты тренировок. Надеюсь, к июню Татьяна сможет вернуться к полноценной работе, – сказал Сорин.