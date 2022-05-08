Умерла олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Мария Гусакова

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Мария Гусакова скончалась в возрасте 91 года.

«Грустная весть... Сегодня в 5 утра ушла из жизни олимпийская чемпионка по лыжным гонкам 1960 года Мария Ивановна Гусакова. Легенда ленинградского спорта, одна из первых наших чемпионок Олимпийских игр.

Марии Ивановне был 91 год. Скорбим. Светлая память...» – сообщили в Комитете по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга.

На Олимпиаде-1960 в Скво-Вэлли Гусакова завоевала золото в гонке на 10 км и серебро в эстафете 3х5 км. Также на ее счету бронза Олимпиады-1964 в Инсбруке в гонке на 10 км. Гусакова – чемпионка мира 1962 года в эстафете 3х5 км.