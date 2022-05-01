Тереза Йохауг: «Я должна помочь подающим надежды спортсменам и юниорам открыть двери в спорт»

Четырехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Тереза Йохауг сообщила о желании поработать с юными спортсменами.

В марте Йохауг объявила о завершении карьеры. Планируется, что сейчас она войдет в рабочую группу, созданную при поддержке Федерации лыжных видов спорта Норвегии. Участники группы проанализируют условия, связанные с развитием женских лыжных гонок в стране.

«Я должна помочь подающим надежды спортсменам и юниорам открыть двери в спорт. Практикуясь с лучшими, они осознают уровень и будут стремиться к нему в дальнейшем.

Мы также должны обсудить с ними тренировки, потому что результаты никогда не приходят сами по себе. Фундамент нужно закладывать работой, работой, работой и еще раз работой, секретов тут нет», – сказала Йохауг.

Терезу Йохауг не сломали упреки за допинг-помаду – она покорила Олимпиаду-2022 и теперь прощается со спортом