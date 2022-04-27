Двукратная олимпийская чемпионка по сноуборду из США Хлоя Ким пропустит сезон, чтобы сосредоточиться на ментальном здоровье

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Двукратная олимпийская чемпионка по сноуборду из США Хлоя Ким пропустит следующий сезон, чтобы сосредоточиться на ментальном здоровье.

На Играх-2022 в Пекине спортсменка завоевала золото в хаф-пайпе. В этой же дисциплине она победила в 2018 году в Пхенчхане.

«Это (пропуск сезона) лишь ради моего психического здоровья. Просто хочу перезагрузиться. Не хочу возвращаться сразу после столь бурного, но утомительного года, осознавая, что этот год был олимпийским.

Я лишь хочу насладиться моментом, все осмыслить и затем вернуться, когда я почувствую себя готовой к этому. На данный момент мой план – однозначно побороться за третью олимпийскую медаль», – сказала Ким в интервью Cheddar News.

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