Двукратная олимпийская чемпионка по сноуборду из США Хлоя Ким пропустит сезон, чтобы сосредоточиться на ментальном здоровье

Двукратная олимпийская чемпионка по сноуборду из США Хлоя Ким пропустит следующий сезон, чтобы сосредоточиться на ментальном здоровье.

На Играх-2022 в Пекине спортсменка завоевала золото в хаф-пайпе. В этой же дисциплине она победила в 2018 году в Пхенчхане.

«Это (пропуск сезона) лишь ради моего психического здоровья. Просто хочу перезагрузиться. Не хочу возвращаться сразу после столь бурного, но утомительного года, осознавая, что этот год был олимпийским.

Я лишь хочу насладиться моментом, все осмыслить и затем вернуться, когда я почувствую себя готовой к этому. На данный момент мой план – однозначно побороться за третью олимпийскую медаль», – сказала Ким в интервью Cheddar News.