Вероника Степанова: «Когда наступит конец отстранениям российских спортсменов? Это вопрос не к нам, а, как писал Пушкин, к клеветникам России»

Олимпийская чемпионка Пекина-2022 в лыжной эстафете предположила, когда может завершиться отстранение российских спортсменов.

«Путин обращает внимание на все виды спорта. Я в этом убедилась, общаясь с ним лично.

Лыжные гонки – один из самых недооцененных видов спорта. Каждую зиму миллионы людей встают на лыжи. Это отличная физкультура, это здорово. Но чтобы эта цифра удвоилась, нам нужно, чтобы мы занимали высокие места в телевизионных рейтингах. Чтобы достичь этого, нужны лыжные стадионы на уровне футбольных. Такие есть, но их мало.

Внимание телевидения, бизнеса и властей не будет бесполезным. Я имела возможность лично обратиться к президенту. Он меня услышал, понял и записал.

Очень горжусь тем, что получила награду в Кремле лично из рук лидера нашей страны. Стараюсь изо всех сил, делаю все возможное, чтобы соответствовать этой награде. Буду стараться радовать всех.

То, как поступили с паралимпийцами – это ужасно. Даже по сравнению с тем, как поступили с нами. Не могу подобрать слова. У меня близкая подруга должна была участвовать в Пекине, и в последний момент узнала, что они отстранены. Вы представляете ее эмоции и чувства? Писала ей слова поддержки. Надеюсь, что такое не повторится, это очень незаслуженно.

Когда наступит конец отстранениям российских спортсменов? Это уже вопрос не к нам, а, как писал Пушкин, к клеветникам России. Но надеюсь, что разум восторжествует», – сказала Степанова.