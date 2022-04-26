Вяльбе об отсутствии Большунова на встрече с Путиным: «У него 24 числа была назначена операция. Никто ни от чего не отказывался»

Глава Федерации лыжных гонок России ( ) прокомментировала отсутствие трехкратного олимпийского чемпиона на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«Почему все время нужно о болезнях людей писать на каждом шагу? Двадцать раз об одном и том же говорить и говорить, писать...

Кто написал, что Александр отказался? Я об этом уже говорила, Юрий Викторович Бородавко это комментировал, Саша это комментировал. У него 24 числа была назначена операция.

Если какой-то идиот это написал, надо еще двадцать раз написать, что у Саши проблемы с зубами? Это прям такая важная новость, чтобы люди знали, что у спортсменов бывают проблемы со здоровьем?

Никто ни от чего не отказывался. У кого нет проблем, тот не отказывался от награждения», – сказала Вяльбе.

«Лечил зубы». Почему на встрече с Путиным не было Щербаковой, Большунова и других