Вяльбе об отсутствии Большунова на встрече с Путиным: «У него 24 числа была назначена операция. Никто ни от чего не отказывался»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Владимир Путин Елена Вяльбе Александр Большунов Лыжи

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала отсутствие трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова на встрече с президентом России Владимиром Путиным. 

«Почему все время нужно о болезнях людей писать на каждом шагу? Двадцать раз об одном и том же говорить и говорить, писать...

Кто написал, что Александр отказался? Я об этом уже говорила, Юрий Викторович Бородавко это комментировал, Саша это комментировал. У него 24 числа была назначена операция.

Если какой-то идиот это написал, надо еще двадцать раз написать, что у Саши проблемы с зубами? Это прям такая важная новость, чтобы люди знали, что у спортсменов бывают проблемы со здоровьем?

Никто ни от чего не отказывался. У кого нет проблем, тот не отказывался от награждения», – сказала Вяльбе. 

«Лечил зубы». Почему на встрече с Путиным не было Щербаковой, Большунова и других

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные