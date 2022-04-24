Линн Сван о травме плеча: «Моей целью было избежать рецидива. Очень приятно, что я вижу результат и мне не нужно отступать от тренировочного плана»

Шведская лыжница Линн Сван рассказала о своей форме после травмы плеча, из-за которой пропустила сезон.

«Сейчас я в очень неплохой форме, но пока речь идет об укреплении плеча. Я еще не могу соревноваться в полной мере.

Стараюсь проводить как можно больше времени на снегу, веду щадящие тренировки для плеча. Сегодня утром я три часа шла с лыжными палками. Пока все хорошо.

Моей целью было избежать рецидива травмы, постепенно приводить себя в форму. Очень приятно, что я все время вижу результат и мне не нужно отступать от своего тренировочного плана.

Но по возможности я стараюсь тренироваться больше. Наверное, раньше так много тренировок у меня еще не было.

Этим летом я хочу избавиться от болей. И уже не думать о плече, когда мы перейдем к более тяжелому подготовительному периоду. Моя главная цель – чтобы к осени все прошло без проблем», – сказала Сван.

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