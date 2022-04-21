Лыжный тоннель в Кавголове может закрыться на капитальный ремонт летом

Лыжный тоннель в Кавголове (Ленинградская область) летом, вероятно, будет закрыт на капитальный ремонт.

Об этом сообщила директор учебно-тренировочного центра «Кавголово» (УТЦ «Кавголово») Галина Пантелеева.

«Летом 2022 года высока вероятность проведения капитального ремонта и, следовательно, закрытия на период проведения работ круглогодичного крытого лыжного тоннеля, расположенного на территории УТЦ «Кавголово». Этот этап капитального ремонта был запланирован на 2021 год, но ввиду отсутствия финансирования работы проведены не были.

Тоннель запущен в работу 10 мая 2015 года и с тех пор работает безостановочно. Первый этап проведения капитального ремонта осуществлялся без остановки тоннеля, так как это было возможно по характеру работ», – сказала Пантелеева.