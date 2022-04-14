Наталья Непряева не выступила на соревнованиях «Хибинская весна» из-за болезни

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам не участвовала в соревнованиях «Хибинская весна» в Кировске из-за болезни.

Об этом сообщила ее сестра .

«Сестра немного приболела после Югорского марафона. Видимо, напилась холодной воды, пока бежала. Болит горло, и насморк», – сказала Непряева-младшая.

Дарья Непряева заняла в коньковом масс-старте на 10 км седьмое место.

«Я рассчитывала просто закончить сезон этой гонкой. Не скажу, что мы прямо готовились к этим стартам, последние старты, чтобы поддерживать соревновательную форму.

В Кировске мне очень нравится, постоянно катаемся на горных лыжах, очень круто! Сезоном я очень сильно довольна, все, что запланировала, и даже сверх, я выполнила. На следующий сезон хочется больше побед», – отметила лыжница.