Основатель компании KV+: «Не верю в полную блокаду России. Торговая система перестроится под новое время и продолжит работать»

Основатель бренда спортивных товаров KV+ Тауф Хамитов поделился мнением об отказе от сотрудничества с Россией иностранных производителей экипировки.

– Кто-то из экипировщиков ушел из России насовсем?

– Думаю, камикадзе нет. Чтобы уйти, надо быть или камикадзе или очень непрагматичными людьми. Ну или, опять же, можно уйти под шумок в том случае, если российский рынок занимал у компании мизерную часть. Кто-то делает такие движения для горячего словца, чтобы показать себя в этой истерии.

Наш дистрибьютор – «Бонанза» – приводил пример: немецкая фирма Casco, производящая очки, не отказалась от сотрудничества и все спокойно поставляет. А вот велосипедная фирма Haibike Ghost – тоже из Германии – сказала, что поставлять в Россию не будет.

В Европе идет бум на велосипед, и тот заказ, который предполагался на Россию, они все равно продадут – он на складе не останется. Они могли рассудить так: зачем нам отправлять в Россию с такими трудами и так далее, если все можно продать на нашем рынке? Мы даже больше заработаем.

Так что в каждом случае есть решение компании в зависимости от многих факторов: что у них по деньгам, как они хотят выглядеть репутационно, насколько придают значение этой истерии.

– На примере вашей компании – как изменилась логистика?

– В большей степени это вопрос нашему дистрибьютору: что они могут привезти в Россию, что не могут. Мы даем список товаров, а дистрибьютор обсуждает вопрос с таможней с обеих сторон – и с Европой, откуда будет завоз, и с Россией, которая будет принимать.

Надо заранее понимать, попадает ли товар в санкционные списки. Например, дорогие лыжероллеры поставлять уже не получается – они просто не проходят по цене. Конечно, разобраться в этом и все согласовать – дополнительная бюрократическая работа, ее стало очень много.

Что касается цепочки, у нас еще не было полноценной истории Европа-Россия после 24 февраля. Но видимо, будет так: если грузовик стартует из Европы (в моем случае – из Швейцарии), то в Россию он не попадет, нужны перекладные.

То есть грузовик из Швейцарии доезжает до склада в Прибалтике или Финляндии (зависит от нашего дистрибьютора, где ему удобнее), товар перегружают в другой. Новый грузовик едет до границы, и там товар опять перегружают – потому что европейские грузовики, скорее всего, не смогут въезжать в Россию. И вот с границы уже российский грузовик поедет внутрь.

С июня-июля у нас будет готов зимний товар, значительная часть которого производится в Китае. По ситуации решим: или везти из Китая напрямую (так барьеров поменьше), или перекладными, если так удобнее дистрибьютору. Не исключено, что из Китая сначала в Швейцарию, а потом уже в Россию.

Логистика усложнилась, это понятно. Для меня планета – единый организм. Заблокировать одну территорию – тем более если она сама этого не хочет (мы не говорим про Северную Корею) – очень сложно. Это как перекрыть сосуды где-то в организме или реку плотиной – вода все равно просочится.

Это будет дольше и сложнее, но это движение не остановить. Таким образом торговая система перестроится под новое время и продолжит работать.

Я не верю в полную блокаду России. Закрылась Европа? Ну повезем через Китай, через Казахстан, через Грузию. 100%, доставлять топ-марки в Россию по-прежнему возможно – через дистрибьюторов или через третьи страны. Если самой компании это нужно, она найдет возможность. Другой вопрос, чего это будет стоить, – сказал Хамитов.

«Я не верю в блокаду России. Это как перекрыть плотиной реку – вода просочится». Как нашему спорту выжить без иностранного инвентаря?