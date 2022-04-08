Деятели культуры написали письмо президенту РК Токаеву в поддержку Боранбаева

Около 70 деятелей культуры подписали открытое письмо президенту Казахстана Касыму-Жомарту Токаеву с просьбой о проведении объективного расследования в отношении Кайрата Боранбаева.

В числе тех, кто решил открыто поддержать арестованного мецената, Роза Рымбаева, Байгали Серкебаев, Нурлан Коянбаев, Дильназ Ахмадиева.

В письме говорится, что «Кайрат Боранбаев приложил много усилий для развития искусства в нашей стране».

«Нам известно, что правоохранительные органы дают оценку действиям известных личностей. Один из них – Кайрат Боранбаев. И хотя мы не приходимся друг другу родственниками, нас объединяет любовь к творчеству и казахской культуре.

Кайрат Боранбаев – меценат, оказывавший всякую поддержку, в том числе финансовую, деятелям искусства. Благодаря этому человеку многие артисты смогли выпустить свои клипы, записать альбомы, талантливая молодежь смогла получить высшее образование. Уважаемый президент, мы просим вас, чтобы дело в отношении Кайрата Боранбаева расследовалось объективно, было максимально открытым», – говорится в письме.

Казахстанского бизнесмена Кайрата Боранбаева арестовали 15 марта. Его подозревают в хищении средств в особо крупном размере в квазигосударственном секторе. Следствие ведет Агентство по финансовому мониторингу.

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