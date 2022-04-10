Юрий Бородавко: «У Большунова нормальное состояние для этого периода. Он продолжает получать удовольствие от гонок, поддерживать форму»

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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко оценил победу Александра Большунова в 70-километровом марафоне на чемпионате России в Мончагорске.

«70 километров легкими не бывают. Состояние было достаточно неплохое. Темп в начале гонки был не очень высоким, он возрос во второй половине, и уже пришлось потерпеть, поработать.

То есть нормальное состояние для этого периода времени. Александр продолжает, как он говорит, получать удовольствие от гонок, стартовать, поддерживать спортивную форму», – сказал Бородавко.

Лыжи. Чемпионат России. Большунов выиграл гонку на 70 км классическим стилем, Семиков – 2-й, Ларьков – 3-й

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