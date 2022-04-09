Якимушкин о переходе к Бородавко: «У Юрия Викторовича очень сильная группа, интересно, что из этого получится. Тренировки не пугают, я имею большую базу»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Юрий Бородавко Олег Перевозчиков Иван Якимушкин Лыжи

Российский лыжник Иван Якимушкин рассказал, почему решил перейти из группы Олега Перевозчикова на подготовку в группу Юрия Бородавко.

«Я меняю группу. Тренер (Олег Перевозчиков) отнесся с пониманием. У Юрия Викторовича набирается очень сильная группа, где есть титулованные люди, поэтому интересно, что из этого получится.

Когда столько сильных мужчин, это просто интересно. Юрий Викторович не пугает, а я не стар и не молод. Я имею большую базу, которая мне позволит чувствовать себя у него комфортно», – сказал Якимушкин.

Также лыжник рассказал, как оценивает свой прошедший сезон. 

«Свой сезон оценю так: наверное, что-то среднее, где-то около трех. Это не провальное выступление, но я не увидел в этом году каких-то сдвигов относительно года прошлого.

Медаль Олимпиады — это очень большой плюс, можно сказать, что вишенка на торте, но сам торт не самый лучший. 

Я стараюсь не думать (об ожиданиях на следующий сезон), потому что если мыслить об этом высоко, то нам будет тяжело находить мотивацию. Наше дело – сохранить здоровье и начать готовиться», – цитирует Якимушкина «Матч ТВ».

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