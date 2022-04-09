Якимушкин о переходе к Бородавко: «У Юрия Викторовича очень сильная группа, интересно, что из этого получится. Тренировки не пугают, я имею большую базу»

Российский лыжник Иван Якимушкин рассказал, почему решил перейти из группы Олега Перевозчикова на подготовку в группу Юрия Бородавко.

«Я меняю группу. Тренер (Олег Перевозчиков) отнесся с пониманием. У Юрия Викторовича набирается очень сильная группа, где есть титулованные люди, поэтому интересно, что из этого получится.

Когда столько сильных мужчин, это просто интересно. Юрий Викторович не пугает, а я не стар и не молод. Я имею большую базу, которая мне позволит чувствовать себя у него комфортно», – сказал Якимушкин.

Также лыжник рассказал, как оценивает свой прошедший сезон.

«Свой сезон оценю так: наверное, что-то среднее, где-то около трех. Это не провальное выступление, но я не увидел в этом году каких-то сдвигов относительно года прошлого.

Медаль Олимпиады — это очень большой плюс, можно сказать, что вишенка на торте, но сам торт не самый лучший.

Я стараюсь не думать (об ожиданиях на следующий сезон), потому что если мыслить об этом высоко, то нам будет тяжело находить мотивацию. Наше дело – сохранить здоровье и начать готовиться», – цитирует Якимушкина «Матч ТВ».