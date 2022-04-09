Ретивых о бронзе в коньковой гонке на 50 км на Югорском марафоне: «Если бы вчера не бежал 50 км классикой – сегодня у соперников не было бы шансов»

Лыжник Глеб Ретивых прокомментировал свое выступление в гонке на 50 км свободным стилем на Югорском марафоне.

Ретивых стал третьим, уступив и биатлонисту .

«Конечно, недоволен. Не рассчитал немного финиш, не хватило буквально метра. У нас был фотофиниш, но я немного расстроен.

Если бы вчера не бежал 50 километров классикой, сегодня у соперников не было бы шансов. Вчерашний полтинник сказался на мне. Я доволен и рад, что сумел попасть на подиум в такой компании в такой великолепный день.

Проиграть биатлонистам? Тут ничего такого. Они хорошо были готовы. Поршнев лидировал последние пять километров, Латыпов выбрался из-за спины на последнем километре. Всю гонку он провел в середине. Ничего такого нет. Хорошая борьба.

Остались ли силы после двух дистанций? Да. Как ни странно, полежал пару минут после финиша, а сейчас нормально себя чувствую.

Пробежать завтра еще 50-100 километров? Сомневаюсь. Думаю, это будет неактуально будет. Пора уже отдыхать, конец сезона. Но буду понимать, что два полтинника могу сделать. Те, кто вчера и сегодня бежали – большие молодцы», – сказал Ретивых.

Лыжи. «Югорский марафон». Якимушкин выиграл гонку на 50 км свободным стилем, Латыпов – 2-й, Ретивых – 3-й, Легков – 6-й