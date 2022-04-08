Татьяна Сорина: «Не скажу, что все хорошо сейчас, потому что я ограничена в тренировках. Примерный срок восстановления после операции – 2-3 месяца»

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Олимпийская чемпионка в эстафете Татьяна Сорина рассказала о своем самочувствии после операции на плече.

«Не скажу, что все хорошо сейчас, потому что я ограничена в тренировках. Я не могу тренироваться, у меня еще боли не прошли. Надеюсь, скоро восстановлюсь и приступлю уже к тренировкам. Буду готовиться к новому сезону.

Несмотря на то, что такая ситуация сейчас с российским спортом, есть надежда, что нас выпустят и мы будем участвовать в международных соревнованиях уже в ближайшем сезоне.

Примерный срок восстановления после операции – 2-3 месяца. Я ожидала лучшего самочувствия после операции, пока тяжело. В апреле у нас отпуск, а в мае уже начнутся тренировки, сборы. В мае приступлю к тренировкам, но не в полном объеме, видимо», – рассказала Сорина.

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