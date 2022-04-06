Лыжи. Чемпионат Норвегии. Арнесен и Стадос выиграли командный спринт, Бюварп и Клэбо – 2-е

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Сегодня на чемпионате Норвегии по лыжным гонкам в прошли командные спринты. У женщин выиграли Мария Меллинг и Кристине Ставос Шистад, у мужчин – Харальд Аструп Арнесен и Каспер Стадос.

Лыжные гонки

Чемпионат Норвегии

Лигна

Командный спринт, классический стиль

Женщины

1. Мария Меллинг – Кристине Ставос Шистад

2. Магни Смедос – Теа Серум

3. Юханне Хауге Харвикен – Майкен Касперсен Фалла

4. Маргрете Андреассен – Элена Рисе Юнсен

5. Ингеборг Эстгор – Тереза Йохауг

6. Нура Андерсен – Сельма Андерсен

Мужчины

1. Харальд Аструп Арнесен – Каспер Стадос

2. Мартин Юлиан Бюварп – Йоханнес Клэбо

3. Хокун Сконес – Эвен Нортуг

4. Херман Мартенс Майер – Амунд Хоэль

5. Ларс Янг – Матц Уильям Йенссен

6. Симен Кристофер Братберг Рамстад – Ансгар Эвенсен

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