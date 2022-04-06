Лыжи. Чемпионат Норвегии. Арнесен и Стадос выиграли командный спринт, Бюварп и Клэбо – 2-е

Сегодня на чемпионате Норвегии по лыжным гонкам в прошли командные спринты. У женщин выиграли Мария Меллинг и Кристине Ставос Шистад, у мужчин – Харальд Аструп Арнесен и Каспер Стадос.
Лыжные гонки
Чемпионат Норвегии
Лигна
Командный спринт, классический стиль
Женщины
1. Мария Меллинг – Кристине Ставос Шистад
2. Магни Смедос – Теа Серум
3. Юханне Хауге Харвикен – Майкен Касперсен Фалла
4. Маргрете Андреассен – Элена Рисе Юнсен
5. Ингеборг Эстгор – Тереза Йохауг
6. Нура Андерсен – Сельма Андерсен
Мужчины
1. Харальд Аструп Арнесен – Каспер Стадос
2. Мартин Юлиан Бюварп – Йоханнес Клэбо
3. Хокун Сконес – Эвен Нортуг
4. Херман Мартенс Майер – Амунд Хоэль
5. Ларс Янг – Матц Уильям Йенссен
6. Симен Кристофер Братберг Рамстад – Ансгар Эвенсен