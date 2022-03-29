Лыжи. Чемпионат Норвегии. Йохауг и Рее выиграли марафоны свободным стилем

Сегодня на чемпионате Норвегии по лыжным гонкам в Харстаде прошли марафоны свободным стилем. У женщин на 30 км с большим преимуществом победила Тереза Йохауг, у мужчин на 50 км сенсационную победу одержал 21-летний Андреас Фьюрен Рее.
Лыжные гонки
Чемпионат Норвегии
Харстад
Женщины
30 км, свободный стиль
1. Тереза Йохауг – 1:31.21,8
2. Маргрете Бергане – 3.50,9
3. Магни Смедос – 3.54,3
4. Кари Ойре Шлинн – 4.58,4
5. Марен Вангенстеен – 5.13,7
6. Рагнхиль Хага – 5.30,0
Мужчины
50 км, свободный стиль
1. Андреас Фьюрен Рее – 2:12.53,1
2. Ханс Кристер Холунн – 39,0
3. Ивер Тильхейм Андерсен – 3.02,6
4. Эйвинн Щеннеруд – 3.45,4
5. Симен Хегстад Крюгер – 4.44,3
6. Вегард Сивертсгорь – 5.05,8
7. Ховард Мусебю – 5.19,6…
10. Харальд Амундсен – 6.59,1