Лыжи. Чемпионат Норвегии. Йохауг и Рее выиграли марафоны свободным стилем

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Сегодня на чемпионате Норвегии по лыжным гонкам в Харстаде прошли марафоны свободным стилем. У женщин на 30 км с большим преимуществом победила Тереза Йохауг, у мужчин на 50 км сенсационную победу одержал 21-летний Андреас Фьюрен Рее.

Лыжные гонки

Чемпионат Норвегии

Харстад

Женщины

30 км, свободный стиль

1. Тереза Йохауг – 1:31.21,8

2. Маргрете Бергане – 3.50,9

3. Магни Смедос – 3.54,3

4. Кари Ойре Шлинн – 4.58,4

5. Марен Вангенстеен – 5.13,7

6. Рагнхиль Хага – 5.30,0

Мужчины

50 км, свободный стиль

1. Андреас Фьюрен Рее – 2:12.53,1

2. Ханс Кристер Холунн – 39,0

3. Ивер Тильхейм Андерсен – 3.02,6

4. Эйвинн Щеннеруд – 3.45,4

5. Симен Хегстад Крюгер – 4.44,3

6. Вегард Сивертсгорь – 5.05,8

7. Ховард Мусебю – 5.19,6…

10. Харальд Амундсен – 6.59,1

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