«Не каждый готов работать. Могу поддерживать и помогать, но нужно трудиться». Интервью четырехкратного чемпиона Зимних Игр «Мы вместе. Спорт» Ивана Голубкова

C 16 по 20 марта в Ханты-Мансийске прошли Зимние Игры Паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» – они стали альтернативой для наших спортсменов, которых не пустили на Паралимпиаду-2022 в Пекине.

Игры получились международными – на старт вышли паралимпийцы из России, Белоруссии, Таджикистана, Армении и Казахстана. Соревнования проводили по той же программе, что и на обычной Зимней Паралимпиаде: были лыжные гонки, биатлон, горнолыжный спорт, сноуборд, керлинг на колясках и следж-хоккей.

Призовые тоже точно такие же, как и на Паралимпийских играх: победители получили по 4 миллиона рублей, серебряные призеры – 2,5 млн, бронзовые – 1,7 млн.

В итоге сборная России выиграла медальный зачет, завоевав 106 наград, 39 из которых – золотые. И немало медалей в зачет команды принесли спортсмены из команды Ирины Громовой по лыжным гонкам и биатлону: Акжана Абдикаримова, Данила Бритик и Иван Голубков.

Все они имеют диагноз Spina bifida (расщепление позвоночника) и выступают в классе LW10-12. Голубков стал четырехкратным чемпионом и двукратным бронзовым призером, Абдикаримова – чемпионкой и двукратным бронзовым призером, у Бритика – два золота, два серебра и бронза.

Благотворительный фонд «Спина бифида», оказывающий помощь детям и взрослым с врожденными нарушениями спинного мозга, следил за успехами наших спортсменов.

После Игр в Ханты-Мансийске фонд «Спина бифида» поговорил с Иваном Голубковым.

Иван родился с тяжелым заболеванием Spina bifida, родители отказались от него, Иван жил в интернате в Сыктывкаре и там же начинал спортивную карьеру. Его сразу привлекли лыжи – сначала это был способ выбраться из интерната, но со временем спорт стал очень важной частью его жизни.

Он начал заниматься с тренером Александром Поршневым, а в 2007-м познакомился с Ириной Громовой.

«Я был маленький, толком не умел кататься, кажется это был чемпионат России, на который к нам в Сыктывкар приехала Ирина Александровна, – вспоминает Иван. – Она мне запомнилась – на дистанции она кричала «давай-давай, Ваня», в памяти осталась эта картинка. После этого с Ириной Александровной пересекался на соревнованиях, а тренироваться у нее начал в 2016 году. Не было выхода – сидеть в Сыктывкаре и никуда не стремиться или переезжать в другой город». В 2018 году Иван переехал в Москву и приобрел квартиру, Ирина Александровна помогала ему с переездом.

Игры в Ханты-Мансийске Ивана впечатлили: «Игры прошли великолепно – атмосфера, болельщики, организация. Я получил массу эмоций – таких эмоций не получал, наверное, нигде. Поставленную себе задачу на дистанциях я выполнил, сделал все, что смог».

На Олимпиаде-2022 в Пекине норвежский лыжник Йоханнес Клэбо сошел с дистанции во время марафона – Иван признается, что никогда бы не бросил гонку.

«В моей практике и жизни спортивной никогда в жизни я не сходил с дистанции, всегда добегал, даже на контрольных тренировках, особенно на стартах. В любом состоянии нужно добежать свою дистанцию, не важно есть ли косяки, например в биатлоне, бежишь и борешься до донца.

Бывало такое, но ты просто бежишь дальше. Сегодня не получилось, но знаешь, что завтра получится – иногда нужно давать шанс соперникам».

Пока Иван сосредоточен на спорте, но в будущем хочет завести семью. А сейчас свободное время он посвящает друзьям: «Друзья – основное в моей жизни, они всегда поддерживают. Между сборами обязательно встречаюсь с друзьями: с каждым должен увидеться, ездим друг к другу в гости. Если есть время, летаю на родину, пусть ненадолго, но обязательно езжу. Благодаря Ирине Громовой в команде также царит дружеская атмосфера – ребята отмечают вместе дни рождения, поддерживают друг друга. Мы – семья: Ирина Александрова мне как мама, и я очень ей благодарен за все».

В подростковом возрасте Иван все-таки нашел своих родителей. Ему помогла подруга – благодаря социальным сетям они вышли на маму Ивана, написали ей сообщение.

«Я боялся и переживал, написала подруга. Мама сразу откликнулась, я на тот момент был в интернате, она приехала с сестрой, оказалось их у меня две. У меня есть в Вконтакте фото с мамой и сестрой. Сейчас с мамой общаюсь редко по праздникам, у мамы новая семья, с отцом отношения сложные».

На родителей Иван не обижается, он хорошо общается и поддерживает связь с бабушками и дедушками, которые также нашлись после того, как он отыскал маму. Также у Ивана хорошо сложились отношения с младшей сестрой, по возможности он летает к ней в Санкт-Петербург.

Иван считает, что без труда в спорте ничего не добиться: «К сожалению, не все дети могут заниматься спортом, не у всех получается, не у всех здоровье позволяет. Более того, не каждый человек готов работать. Я могу дать путь, поддерживать и помогать, но нужно трудиться – и тогда вы добьетесь своего».

Фонд «Спина бифида» оказывает помощь детям и взрослым с врожденными нарушениями спинного мозга и занимается популяризацией занятий спортом среди подопечных.