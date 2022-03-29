Александр Большунов-старший о сыне: «У Саши с самого начала были задатки, целеустремления быть первым. Потом он попал к удачному тренеру»

, отец трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова, рассказал о причинах успеха сына в спорте.

«У Саши с самого начала были задатки, целеустремления быть первым. Потом он попал к удачному тренеру. Все от тренера зависит. Ну и от спортсмена, конечно.

Новинки в тренировках? Если Саша что-то находит, то я всегда за. В этом спорте мелочей не бывает. Все по крупицам собирается, а потом приходит результат», – сказал Большунов-старший в эфире «Матч ТВ».

«Называйте меня как хотите, но я себя великим не считаю». Чемпионская речь Александра Большунова, который покорил Олимпиаду