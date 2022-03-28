Лыжи. Чемпионат Норвегии. Мире и Валнес выиграли классические спринты

Сегодня на чемпионате Норвегии по лыжным гонкам в Харстаде прошли спринтерские гонки классическим стилем. У женщин победила Юлия мире, у мужчин – .

Лыжные гонки

Чемпионат Норвегии

Харстад

Спринт, классический стиль

Женщины

1. Юлие Мире – 2.50,3

2. Амалие Оус – 1,0

3. Мартине Енгебретсен – 3,0

4. Анна Свенсен – 3,6

5. Мария Меллинг – 5,8

6. Хедда Баккему – 6,4

Мужчины

1. Эрик Валнес – 2.46,6

2. – 2,7

3. Амунд Хоэль – 2,7

4. Матс Вильям Йенссен – 5,9

5. Херман Мартенс Мейер – 11,0

6. Ларс Агнар Йельмесет – 47,8