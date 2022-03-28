Лыжи. Чемпионат Норвегии. Мире и Валнес выиграли классические спринты

Сегодня на чемпионате Норвегии по лыжным гонкам в Харстаде прошли спринтерские гонки классическим стилем. У женщин победила Юлия мире, у мужчин – Эрик Валнес.
Лыжные гонки
Чемпионат Норвегии
Харстад
Спринт, классический стиль
Женщины
1. Юлие Мире – 2.50,3
2. Амалие Оус – 1,0
3. Мартине Енгебретсен – 3,0
4. Анна Свенсен – 3,6
5. Мария Меллинг – 5,8
6. Хедда Баккему – 6,4
Мужчины
1. Эрик Валнес – 2.46,6
2. Ховард Мусебю – 2,7
3. Амунд Хоэль – 2,7
4. Матс Вильям Йенссен – 5,9
5. Херман Мартенс Мейер – 11,0
6. Ларс Агнар Йельмесет – 47,8