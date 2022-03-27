Крюгер об участии спортсменов в концерте в «Лужниках»: «Буду осторожен в порицании. Возможно, они боялись последствий в случае отказа»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная Норвегии Симен Хегстад Крюгер Александр Большунов Лыжи

Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Симен Хегстад Крюгер высказался об участии российских спортсменов в митинге-концерте «Za мир без нацизма! Zа Россию! Zа Президента!».

Среди участников митинга-концерта был и олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов. 

«Я буду осторожен в порицании спортсменов, пришедших туда, потому что не уверен, что у них был выбор. Возможно, они боялись последствий в случае отказа», – сказал Крюгер. 

200 тысяч человек в «Лужниках». Нет, это не матч сборной, а концерт в честь Крыма

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные