Крюгер об участии спортсменов в концерте в «Лужниках»: «Буду осторожен в порицании. Возможно, они боялись последствий в случае отказа»

Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Симен Хегстад Крюгер высказался об участии российских спортсменов в митинге-концерте «Za мир без нацизма! Zа Россию! Zа Президента!».

Среди участников митинга-концерта был и олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов.

«Я буду осторожен в порицании спортсменов, пришедших туда, потому что не уверен, что у них был выбор. Возможно, они боялись последствий в случае отказа», – сказал Крюгер.

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