Гульберг об исключении российских лыжников: «Сейчас мир делает все возможное, чтобы происходящее на Украине как можно быстрее прекратилось»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная Норвегии Пол Гульберг Политика Лыжи

Чемпион мира по лыжным гонкам норвежец Пол Гульберг высказался об отстранении российских спортсменов от международных соревнований.

«Мне искренне жаль всех российских спортсменов, но Россия исключена из международного спорта, и лыжные гонки – не исключение.

Нет смысла говорить о том, что я думаю о причинах исключения России из лыжных гонок. Сейчас мир делает все возможное, чтобы происходящее на Украине как можно быстрее прекратилось.

Это точно безвыходная ситуация для всех спортсменов в России, которые не поддерживают происходящее», – сказал Гульберг.

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