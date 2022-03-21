Гульберг об исключении российских лыжников: «Сейчас мир делает все возможное, чтобы происходящее на Украине как можно быстрее прекратилось»

Чемпион мира по лыжным гонкам норвежец высказался об отстранении российских спортсменов от международных соревнований.

«Мне искренне жаль всех российских спортсменов, но Россия исключена из международного спорта, и лыжные гонки – не исключение.

Нет смысла говорить о том, что я думаю о причинах исключения России из лыжных гонок. Сейчас мир делает все возможное, чтобы происходящее на Украине как можно быстрее прекратилось.

Это точно безвыходная ситуация для всех спортсменов в России, которые не поддерживают происходящее», – сказал Гульберг.

200 тысяч человек в «Лужниках». Нет, это не матч сборной, а концерт в честь Крыма