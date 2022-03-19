Мария Истомина: «Сезон был тяжелым в плане состояния, никак не могла себя найти. Проанализируем, почему на главных стартах была «яма»

Российская лыжница рассказала о состоянии перед стартом чемпионата России по лыжным гонкам.

— Состояние перед ЧР — то, которое должно быть, или есть еще что-то, что не устраивает?

— Этот сезон у меня был тяжелым в плане состояния, никак не могла себя найти. Сейчас оно получше, но еще неидеальное, не такое, как бы хотелось, но уже намного лучше, чем то, что было на этапах КМ и основных стартах.

— Есть обида, что нормализация состояния произошла так поздно?

— Да, конечно. Но обижаться бессмысленно, мы проанализируем, сделаем выводы, что и где пошло не так, почему на главных стартах была «яма».

— Понимания причин пока нет?

— Что-то есть, но все-таки выводы нужно делать по итогам сезона, когда будет ясно, куда придет этот пик формы и будет ли он вообще. Тогда поймем, сдвинулся этот пик или на него в принципе в этом сезоне не удалось выйти и зиму мы провалили с этой точки зрения.

— Эмоциональное состояние, учитывая недопуск на международные старты, какое?

— Нам повезло больше, чем паралимпийцам, мы хотя бы пробежали , главный старт, а у них не было и этого. Конечно, расстроились, потому что планировали бегать, соревноваться, показывать результат. Шла борьба за места на Кубке мира. Но затем приняли ситуацию, потому что никак не можем на это повлиять. Будем выступать дальше, соревноваться, поддерживать форму, что-то делать, сезон еще не закончен.

— Что побежите на ЧР в Сыктывкаре?

— Думаю, что все, есть вопросы по командным дисциплинам, потому что в Пермском крае, за который я выступаю, команды нет. Если соберут, то побегу и их, но основные, конечно, это личные дистанционные, спринт для меня это сложно. Поэтому главные старты ЧР — скиатлон, классическая разделка и «тридцатка», – сказала Истомина.