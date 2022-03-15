Шведская лыжница Андерссон отметила аккаунт Непряевой в соцсетях после награждения на Кубке мира. Россиянка не могла посетить церемонию

Шведская лыжница Эбба Андерссон отметила россиянку Наталью Непряеву в соцсетях после церемонии награждения по итогам Кубка мира.

Ранее Непряева стала победителем общего зачета сезона-2021/22, второй стала американка Джессика Диггинс, третьей – сама Андерссон. В своем инстаграме шведка выложила фото с церемонии награждения и оставила ссылку на аккаунт Непряевой, которой в тот момент не было на пьедестале.

Сейчас сборной России запрещено участвовать в мероприятиях под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS).

Эбба Андерссон о победе Непряевой в общем зачете Кубка мира: «Это справедливо, если вспомнить, какой сильный сезон она провела»

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