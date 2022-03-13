Чемпионат мира по полетам на лыжах. Словения победила в командных соревнованиях, Германия – 2-я, Норвегия – 3-я

Сборная Словении выиграла командные соревнования на чемпионате мира по полетам на лыжах в норвежском Викерсунне.

Чемпионат мира по полетам на лыжах

Викерсунн, Норвегия

Мужчины

Командные соревнования

HS240

1. Словения (Домен Превц, Петер Превц, Тими Зайц, Анже Ланишек) – 1711,5

2. Германия (Зеверин Фройнд, Андреас Веллингер, Маркус Айзенбихлер, Карл Гайгер) – 1583,5

3. Норвегия (Йоханн Андре Форфанг, Даниэль Андре Танде, Халвор Эгнер Гранеруд, Мариус Линдвик) – 1559,6

4. Австрия (Михаэль Хайбек, Ульрих Вольгеннант, Мануэль Феттнер, Штефан Крафт) – 1552,7

5. Польша (Петр Жила, Давид Кубацки, Камиль Стох, Якуб Вольны) – 1495,8

6. Япония (Юкийя Сато, Наоки Накамура, Дзюнсиро Кобаяси, Рею Кобаяси) – 1433,9