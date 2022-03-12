Юлия Ступак: «Спорт должен объединять. И самые сильные лыжники мира должны соревноваться. Вместе»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Юлия Ступак (Белорукова) соцсети Лыжи

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам гонкам Юлия Ступак высказалась о блокировке инстаграма на территории России.

«Неважно, что будет дальше с Инстаграм. Мне есть, что сказать сейчас. Основная моя мысль – спорт должен объединять. Внутри нашего вида спорта, как и в любом другом, должна быть классная атмосфера. И самые сильные лыжники мира должны соревноваться. Вместе», – написала Ступак.

Ранее Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) отстранила россиян от участия в соревнованиях под эгидой организации.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные