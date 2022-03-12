Чемпионат мира по полетам на лыжах. Линдвик победил, Зайц – 2-й, Крафт – 3-й

Норвежец Мариус Линдвик одержал победу на чемпионате мира по полетам на лыжах в Викерсунне.

мира по полетам на лыжах

Викерсунн, Норвегия

Мужчины

HS240

1. Мариус Линдвик (Норвегия) – 854,2 балла

2. Тими Зайц (Словения) – 844,3

3. (Австрия) – 837,5

4. (Словения) – 808,2

5. Анже Ланишек (Словения) – 806,1

6. Домен Превц (Словения) – 802,2

7. (Австрия) – 780,9

8. Карл Гайгер (Германия) – 769,2

9. Юкийя Сато (Япония) – 764,2

10. Форфанг (Норвегия) – 755,1