Чемпионат мира по полетам на лыжах. Линдвик победил, Зайц – 2-й, Крафт – 3-й

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Норвежец Мариус Линдвик одержал победу на чемпионате мира по полетам на лыжах в Викерсунне.

Чемпионат мира по полетам на лыжах

Викерсунн, Норвегия

Мужчины

HS240

1. Мариус Линдвик (Норвегия) – 854,2 балла

2. Тими Зайц (Словения) – 844,3

3. Штефан Крафт (Австрия) – 837,5

4. Петер Превц (Словения) – 808,2

5. Анже Ланишек (Словения) – 806,1

6. Домен Превц (Словения) – 802,2

7. Михаэль Хайбек (Австрия) – 780,9

8. Карл Гайгер (Германия) – 769,2

9. Юкийя Сато (Япония) – 764,2

10. Йоханн Андре Форфанг (Норвегия) – 755,1

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