Чемпионат мира по полетам на лыжах. Линдвик победил, Зайц – 2-й, Крафт – 3-й

Норвежец Мариус Линдвик одержал победу на чемпионате мира по полетам на лыжах в Викерсунне.
Чемпионат мира по полетам на лыжах
Викерсунн, Норвегия
Мужчины
HS240
1. Мариус Линдвик (Норвегия) – 854,2 балла
2. Тими Зайц (Словения) – 844,3
3. Штефан Крафт (Австрия) – 837,5
4. Петер Превц (Словения) – 808,2
5. Анже Ланишек (Словения) – 806,1
6. Домен Превц (Словения) – 802,2
7. Михаэль Хайбек (Австрия) – 780,9
8. Карл Гайгер (Германия) – 769,2
9. Юкийя Сато (Япония) – 764,2
10. Йоханн Андре Форфанг (Норвегия) – 755,1