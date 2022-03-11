Елена Вяльбе: «Дадут ли Непряевой Кубок мира? Она заработала все очки до того, как вступили в силу санкции. Все нормально»

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Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе ответила на вопрос, получит ли Наталья Непряева Большой хрустальный глобус за победу в общем зачете сезона-2021/22. 

«До последнего тряслись и я, и тренеры, хватит ли тех очков Наталье. Мне кажется, это как возрождение лыжных гонок у женщин. Все-таки победы на Олимпийских играх и чемпионате мира – это точечно, а здесь весь сезон стабильность.

Наталья уже открыла эту дверь. Это только начало, однозначно должны быть и другие кубки.

Дадут ли Кубок? Непряева заработала все очки до того, как вступили в силу все эти санкции. Все нормально», – сказала глава ФЛГР.

Гонка, которая принесла Непряевой Кубок мира: самой Натальи там не было, а Йохауг финишировала в слезах и с двумя флагами

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