Елена Вяльбе: «Дадут ли Непряевой Кубок мира? Она заработала все очки до того, как вступили в силу санкции. Все нормально»

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) ответила на вопрос, получит ли Наталья Непряева Большой хрустальный глобус за победу в общем зачете сезона-2021/22.

«До последнего тряслись и я, и тренеры, хватит ли тех очков Наталье. Мне кажется, это как возрождение лыжных гонок у женщин. Все-таки победы на Олимпийских играх и чемпионате мира – это точечно, а здесь весь сезон стабильность.

Наталья уже открыла эту дверь. Это только начало, однозначно должны быть и другие кубки.

Дадут ли Кубок? Непряева заработала все очки до того, как вступили в силу все эти санкции. Все нормально», – сказала глава .

Гонка, которая принесла Непряевой Кубок мира: самой Натальи там не было, а Йохауг финишировала в слезах и с двумя флагами