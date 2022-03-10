Непряева об Олимпиаде: «Даже не могла на тренировке в подъемы заехать без остановок. Думаю: чего мне тут делать вообще, как я побегу? А потом нормально»

Олимпийская чемпионка Пекина-2022 в эстафете Наталья Непряева высказалась о своих результатах в нынешнем сезоне.

«Очень тяжело прошел прошлый сезон. Не было результатов с самого начала, плюс еще рука эта во второй половине (у Непряевой был перелом – Sports.ru). В первую очередь в голове что-то поменялось. И я очень... Не знаю, озлобленно начала тренироваться. Озлобленно на себя в первую очередь: давай, соберись!

В первые дни в Пекине мне было так тяжело! Я даже не могла на тренировке в подъемы заехать без остановок. Думаю: чего мне тут делать вообще, как я побегу? А потом нормально.

Скиатлон (где Непряева взяла серебро – Sports.ru) прошел вообще хорошо. Было удовлетворение, прям такое фееричное. И дальше уже настрой был совершенно другой. Я уже с меньшей нервозностью подходила к гонкам.

Четвертое место в «разделке» очень сильно выбило меня морально. Очень много эмоций было оставлено после этой гонки. До эстафеты я ощущала себя пустой», – рассказала Непряева в репортаже на «Матч ТВ».

В этом сезоне Непряева заняла первое место в общем зачете Кубка мира по лыжным гонкам.

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