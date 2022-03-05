«Матч ТВ» не покажет Кубок мира по лыжам и биатлону 5 марта, вместо гонок 4 часа в эфире будет сериал «Рок-н-ролл под Кремлем»

Телеканал «Матч ТВ» не покажет трансляции этапов Кубка мира по биатлону и лыжам 5 марта.

Планировалось, что канал будет транслировать гонки в прямом эфире, однако биатлон и лыжи сняли с эфира.

Сегодня на этапе Кубка мира по лыжам в норвежском Холменколлене состоится женский классический марафон на 30 км, он стартует в 12:00 по московскому времени. На этапе Кубка мира по биатлону в финском Контиолахти пройдут спринтерские гонки – женская начнется в 14:45, мужская – в 17:30. Российские спортсмены не участвуют в гонках.

Вместо соревнований «Матч ТВ» покажет российский сериал «Рок-н-ролл под Кремлем» (с 12:15 до 16:05), затем в программе передача «Все на Матч!», далее – трансляция 1/4 финала Кубка Гагарина между «Барысом» и «Металлургом».

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