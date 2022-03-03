Паралыжница Абдикаримова об отстранении от Игр: «Понимала, что будут какие-то попытки убрать нас. Но хотелось верить, что все получится»

Айжана Абдикаримова, член паралимпийской сборной России по лыжам и биатлону, рассказала, как спортсмены восприняли свое отстранение от Паралимпийских игр в Пекине.

– Как вчера вы узнали о решении исполкома Международного паралимпийского комитета, что нашу команду допускают до соревнований?

– Мы летели трое суток из Италии, потому что небо для наших самолетов закрыли. Нам пришлось сделать много логистических кульбитов, чтобы добраться сюда.

У нас было ощущение, что нас, наверное, развернут в районе Новосибирска, из которого мы вылетали в Пекин. Но все было в порядке. Нам сказали, что все нормально. Прилетели, получили сообщение, что допустили. Заселились и поехали на тренировку, посмотрели трассу, получили аккредитации. А потом вот так...

– Когда вчера узнали решение о допуске, выдохнули?

– Я входила в состав сборной в 2016 году и с тех пор никогда не могу выдохнуть. У меня все равно были подозрения, потому что была волна ребят, которые постили, что это недопустимо. Я понимала, что, наверное, они будут принимать какие-то попытки убрать нас. Это был не шок. Просто хотелось верить, что все получится.

– Как сегодня восприняли решение?

– Когда я и Алексей Быченок узнали, то решили ничему не верить, пока наше руководство в лице Ирины Александровны Громовой не скажет. Но потом уже пошли звонки. Мы пришли к ней и поняли по ее лицу, что это правда.

Сначала было оцепенение. Потом я пошла снять шапку в номер, и там уже накрыло. Поплакали-поплакали. Потом сидела в номере, собирала себя с мыслями. Услышала, что гимн играет. Наш! Родной! Мы уже 6 лет его не слышали за границей.

Выхожу, иду на звук, а там наши ребята поют. Просто выходили из комнат и пели его. Нон-стопом ставили, пели, потом обнимались, пели. Я горжусь ребятами. Горжусь тем, что мы вместе. Горжусь, что мы огромная опора друг для друга.

– На пресс-конференции глава Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс говорил, что в олимпийской деревне царит недружественная атмосфера. Вы это почувствовали?

– Абсолютно нет. Но я знаю конкретных людей, которые всегда достаточно ярко выражали свою позицию. Она продолжается здесь. Но недружественной атмосферы здесь нет.

Полагаю, что многие сейчас находятся под определенным давлением вне зависимости от того, что они хотят или не хотят сказать. Но в личных беседах идет поддержка от ребят из разных стран. Говорят, что сожалеют.

– Сейчас вы знаете, куда и когда дальше?

– Пока нет. В официальном пресс-релизе ПКР есть информация про апелляцию, что будем оспаривать этот момент. Поэтому пока мы ждем.

– Из деревни не выгоняют? На тренировки можно выходить?

– Насчет тренировок не знаю. Из деревни не выгоняют. Поступила команда, что ближайшие три дня мы точно тут. Официальных заявлений я не слышала, – сказала Абдикаримова.